Trump-Schütze hatte offenbar Material zum Bau eines Sprengsatzes

Butler: Der Mann der auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump geschossen hat, besaß offenbar Material zum Bau einer Bombe - möglicherweise auch schon fertige Sprengsätze. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben Ermittler entsprechendes Material in seinem Auto und bei ihm zu Hause gefunden. Details wurden bislang aber noch nicht veröffentlicht. Gestern hatte der Mann bei einer Wahlkampfveranstaltung mit einem halbautomatischen Gewehr auf Trump geschossen und ihn dabei am Ohr getroffen. Ein Zuschauer der in der Schusslinie saß, wurde von einem der Schüsse tödlich getroffen, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Das Gewehr war ersten Erkenntnissen zufolge vom Vater des 20-jährigen Schützen gekauft worden. - Ex-Präsident Trump rief mittlerweile zur Versöhnung auf. Es sei wichtiger denn je, dass man jetzt zusammenstehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 19:00 Uhr