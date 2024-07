Trump ruft USA bei Parteitag der Republikaner zur Einheit auf

Milwaukee: Zum Ende des Parteitags der US-Republikaner in Wisconsin hat Präsidentschaftskandidat Trump sich als Mann der Einheit präsentiert. Er sagte, die Zwietracht und Spaltung in der Gesellschaft müssten geheilt werden. Nachdem er seine Nominierung als Spitzenkandidat angenommen hatte, wiederholte er mehrfach seine Parole "Make America great again". Der amtierenden Regierung warf Trump vor, sie sorge dafür, dass viele Immigranten vor allem der schwarzen und hispanischen Bevölkerung Jobs wegnähmen. Den Demokraten warf er Untätigkeit vor. - Die demokratische Vizepräsidentin Harris hatte zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina betont, Trumps Aufrufe zur Einheit seien unglaubwürdig, weil er seine Wahlniederlage von 2020 nicht anerkenne. Harris gilt als potentielle Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, falls sich Amtsinhaber Biden doch noch zurückzieht. Der Druck auf ihn wächst - weitere Parteikollegen haben einen Verzicht auf die Kandidatur ins Gespräch gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 06:00 Uhr