Trump pocht auf Einstellung von Schweigegeld-Prozess

New York: Die Anwälte des designierten US-Präsidenten Trump haben beantragt, dass der Schuldspruch gegen den 78-Jährigen wegen Verschleierung von Schweigegeld aufgehoben wird. Die Anwälte argumentierten unter anderem damit, dass der Schuldspruch gegen ihren Mandanten die Machtübergabe in den USA störe. Die Staatsanwaltschaft New York hat nun Zeit für eine Erwiderung. Danach entscheidet das Gericht über das weitere Vorgehen. In dem Prozess geht es um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, um sich Vorteile im Wahlkampf 2016 zu verschaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2024 05:00 Uhr