Trump plant Treffen mit Putin zu Ukraine-Krieg

Mar-a-Lago: Der künftige US-Präsident Trump bereitet nach eigenen Angaben ein Treffen mit Russlands Präsident Putin vor. In seinem Haus in Florida sagte Trump wörtlich: "Er will, dass wir uns treffen, und wir sind dabei, das zu organisieren". In dem Gespräch soll es demnach um ein Ende des Krieges in der Ukraine gehen. Trump tritt in zehn Tagen sein Amt an. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, dann innerhalb eines Tages für Frieden zu sorgen. Die USA unterstützen die Ukraine so stark wie sonst kein anderes Land auf der Welt. Nach Angaben des Pentagon hat Washington schon umgerechnet fast 64 Milliarden Euro an "Sicherheitsunterstützung" bereitgestellt. Mit dem Amtsantritt von Trump könnte sich diese Politik allerdings ändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 07:00 Uhr