Trump nominiert weitere Kandidaten für Auslandsposten

Washington: Der designierte US-Präsident Trump hat angekündigt, den Milliardär und Eigentümer der Basketballmannschaft Houston Rockets, Tilman Fertitta, zum Botschafter in Italien zu ernennen. Der 67-jährige Texaner ist außerdem Eigentümer einer landesweiten Restaurant-Kette. Außerdem plant Trump, den TV-Produzenten Mark Burnett zum Sondergesandten für Großbritannien zu machen. Burnett ist unter anderem für das Reality-Format "The Apprentice" verantwortlich, das Trump in den USA bekannt machte. Unklar ist noch, was Burnetts Rolle in Großbritannien sein soll. Als Botschafter für Großbritannien ist schon Warren Stephens von Trump nominiert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 08:00 Uhr