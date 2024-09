Trump nach Schüssen "in seiner Nähe" in Sicherheit

West Palm Beach: US-Präsidentschaftskandidat Trump ist nach Schüssen in seiner Nähe in Sicherheit gebracht worden. Das teilte sein Wahlkampfteam mit, ohne Details zu nennen. Unbestätigten Medienberichten zufolge gab es eine Schießerei, als Trump gerade seinen Golfclub in West Palm Beach im Bundesstaat Florida verlassen wollte. Demnach schossen zwei Menschen aufeinander, nicht auf Trump. Dieser sei zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, hieß es weiter. Vor zwei Monaten war Trump bei einer Veranstaltung in Pennsylvania von einem Attentäter am Ohr verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 22:00 Uhr