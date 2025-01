Trump muss vor Amtsantritt mit Schweigegeld-Urteil rechnen

New York: Der künftige US-Präsident Trump muss noch vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus mit einem Urteil im Schweigegeld-Prozess rechnen. Er hatte nach Ansicht einer Jury Zahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels vertuscht und Geschäftsunterlagen gefälscht. Die Geschworenen hatten ihn schon vor Monaten schuldig gesprochen, das Strafmaß will der Richter nun am 10. Januar verkünden, also zehn Tage vor der Amtseinführung Trumps. Dieser reagierte wütend. Er nannte das Verfahren zur Schweigegeld-Affäre einen "illegitimen politischen Angriff." Der Richter hatte zugestimmt, das Urteil erst nach der Wahl zu verkünden.

