Trump liegt bei Auszählung der US-Präsidentschaftswahl vorn

Washington: Bei der Präsidentschaftswahl in den USA hat nach aktuellem Stand der Auszählung der Republikaner Trump die Nase vorn. Von den sieben sogenannten Swing States, die letztlich über den Ausgang der Wahl entscheiden, wird Trump einer bereits zugeschrieben - North Carolina. In Pennsylvania und Georgia liegt er aktuell ebenfalls vorne. Bei den übrigen Staaten hat es bislang keine Überraschungen gegeben: Die Demokratin Harris liegt an der West- und Ostküste in Front, Trump in der Mitte des Landes. Für den Sieg im Präsidentschaftsrennen sind 270 Stimmen der Wahlleute nötig. Für Trump melden die ARD-Berechnungen bisher 230 sichere Stimmen, für Harris 182.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 06:45 Uhr