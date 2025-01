Trump kündigt Zölle und Sanktionen gegen Kolumbien an

Washington: US-Präsident Trump hat Zölle und weitere Sanktionen gegen Kolumbien angekündigt. Das Land hatte sich geweigert, zwei US-Militärflugzeuge mit abgeschobenen Migranten landen zu lassen. Trump erklärte, auf alle kolumbianischen Waren seien nun Zölle in Höhe von 25 Prozent zu zahlen. In einer Woche würden sie auf 50 Prozent erhöht. Der kolumbianische Präsident Petro sagte, Migranten seien keine Kriminellen und müssten mit Würde behandelt werden. Man werde Staatsangehörige nur in zivilen Flugzeugen aufnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 22:00 Uhr