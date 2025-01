Trump kündigt Milliarden-Projekt für Künstliche Intelligenz an

Washington: US-Präsident Trump hat den Start eines gigantischen Projekts zur Künstlichen Intelligenz bekanntgegeben. Nach seinen Worten sollen in den kommenden vier Jahren mindestens 500 Milliarden Dollar in neue KI-Rechenzentren in den USA fließen. Das Geld kommt demnach vor allem von drei Konzernen: dem ChatGPT-Entwickler OpenAI, dem Software-Riesen Oracle und dem japanischen Technologiekonzern Softbank. Deren Chefs waren bei der Ankündigung im Weißen Haus anwesend. Das Projekt trägt den Namen "Stargate". Es soll nach Trumps Worten in den USA 100.000 neue Arbeitsplätze schaffen. KI-Anwendungen verschlingen enorm viel Rechenleistung und sind daher auf spezielle Infrastruktur angewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 03:00 Uhr