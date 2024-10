Trump kündigt Entlassung von Sonderermittler bei Wahlsieg an

Washington: Elf Tage vor der US-Präsidentschaftswahl haben die demokratische Bewerberin Harris und Ex-Präsident Obama zur vorzeitigen Stimmabgabe aufgerufen. In Georgia, das als einer der wahlentscheidenden Swing States gilt, liegen Harris und ihr Konkurrent Ex-Präsident Trump in den Umfragen Kopf an Kopf, mit leichten Vorteilen für Trump. Der Republikaner hat indes angekündigt, bei einem Wahlsieg in Justizermittlungen gegen sich selbst einzugreifen. In einem Interview sagte Trump, er würde Sonderermittler Smith im Fall seines Sieges "binnen zwei Sekunden" feuern. Smith geht dem Verdacht des versuchten Wahlbetrugs gegen Trump nach. Der Ex-Präsident hatte nach seiner Niederlage vor vier Jahren Offizielle dazu gedrängt, Stimmen für ihn zu finden, damit er trotz seiner Niederlage zum Wahlsieger erklärt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 06:00 Uhr