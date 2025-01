Trump kommt in Schweigegeldprozess ohne Strafe davon

New York: Zehn Tage vor Amtseinführung von US-Präsident Trump hat ein Gericht dessen Status als verurteilter Straftäter bestätigt. Bei der Strafmaßverkündung im Schweigegeld-Prozess verhängte der Richter jedoch keine weiteren strafrechtlichen Konsequenzen. Das heißt, der Fall wird ohne Haft-, Geld- oder Bewährungsstrafe abgeschlossen. Im Mai war Trump in 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Dabei ging es um eine Zahlung in Höhe von 130.000 Dollar an eine Porno-Darstellerin. Trump bestreitet die Vorwürfe und bezeichnet sich als unschuldig. Er kündigte Berufung gegen den Schuldspruch in New York an.

