Trump ist als US-Präsident vereidigt

Washington: Donald Trump ist wieder US-Präsident. Im Kapitol in Washington legte er vor mehreren Hundert geladenen Gästen den Amtseid ab. Unter den Ehrengästen waren auch die Chefs der großen US-Tech-Konzerne Meta, Amazon, Google und Tesla. In seiner anschließenden Antrittsrede kündigte er an, sofort zahlreiche Wahlversprechen in die Tat umzusetzen: So will er den nationalen Energie-Notstand ausrufen und die Produktion fossiler Energieträger ankurbeln. Mit gleich zehn Maßnahmen soll die Migrationspolitik verschärft werden, unter anderem will er einen nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko ausrufen. Zudem plant Trump, das Militär stärker zur Sicherung der Landesgrenzen einzubinden. Außerdem erklärte er, künftig würden nur noch zwei Geschlechter anerkannt - Trans-Personen müssen also mit Einschränkungen ihrer Rechte rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 21:00 Uhr