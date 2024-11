Trump gibt weitere Personalien bekannt

Washington: Der künftige US-Präsident Trump hat weitere Personalentscheidungen getroffen. So soll der ehemalige Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe neuer Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA werden. Ratcliffe gehört der Republikanischen Partei an und saß früher im Repräsentantenhaus. Den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters soll der republikanische Abgeordnete Mike Waltz übernehmen. Als neuen US-Botschafter in Israel hat Trump Mike Huckabee vorgesehen, den früheren Gouverneur von Arkansas. Dieser gilt als lautstarker Unterstützer Israels; er hatte in der Vergangenheit auch den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland verteidigt.

