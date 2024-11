Trump gewinnt umkämpften Bundesstaat North-Carolina

Washington: In den USA läuft das Rennen um die Präsidentschaft mit offenem Ausgang. Inzwischen sind alle Wahllokale geschlossen und in einigen Staaten stehen die Sieger bereits fest. Die demokratische Vizepräsidentin Harris setzte sich unter anderem an der Ostküste und in Kalifornien durch. Der republikanische Kandidat und frühere US-Präsident Trump gewann viele Südstaaten, darunter Florida. Auch im umkämpften Swing-State North Carolina haben ihn die Medien inzwischen zum Gewinner ausgerufen. In Georgia und Pennsylvania liegt Trump ebenfalls in Führung. In anderen Staaten trennen beide Bewerber nur wenige Stimmen. Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab - teilweise hatten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet. Trump versuchte ein weiteres Mal, Zweifel am Ablauf der Wahl zu säen. Er behauptete, in Philadelphia werde von massivem Wahlbetrug geredet. Der zuständige Staatsanwalt wies das zurück.

