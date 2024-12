Trump fordert Putin nach Assad-Sturz zu Kriegsende in der Ukraine auf

Washington: Der künftige US-Präsident Trump hat Kreml-Chef Putin aufgefordert, nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad den Krieg in der Ukraine zu beenden. Jetzt sei Putins Zeit zum Handeln gekommen, China könne helfen, die Welt warte, schrieb Trump auf seiner Plattform TruthSocial. Der Ukraine-Krieg hätte nie beginnen dürfen. Wenn man ihn nicht beende, könne er sich "zu etwas viel Größerem und viel Schlimmerem" entwickeln. Trump fügte hinzu, dass auch der ukrainische Präsident Selenskyj einen Deal machen wolle, um den - so wörtlich - Wahnsinn zu beenden. Es müsse unverzüglich einen Waffenstillstand und Verhandlungen geben. Gestern hatte sich Trump am Rande des Festakts zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris zu einem Dreiergespräch mit Selenskyj und dem französischen Präsidenten Macron getroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 13:00 Uhr