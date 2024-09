Trump erteilt zweitem TV-Duell mit Harris eine Absage

Washington: Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Trump hat einer zweiten Debatte mit seiner demokratischen Rivalin Harris eine Absage erteilt. Das gab er in den sozialen Medien bekannt. Warum er sich nicht einem weiteren Rededuell stellen will, sagte Trump nicht. Beim ersten Aufeinandertreffen hatten sich die beiden Kontrahenten ein hitziges Wortgefecht geliefert. Trump ließ sich dabei von Harris provozieren, wirkte zum Teil genervt und geriet in die Defensive. Rund zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl liegen Harris und Trump in Umfragen ungefähr gleichauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 23:00 Uhr