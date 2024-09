Trump dankt Secret Service nach möglichem Attentatsversuch auf ihn

Washington: Nach dem mutmaßlich versuchten Attentat auf ihn hat Ex-US-Präsident Trump dem Secret Service für dessen Arbeit gedankt. Auf der Online-Plattform "X" teilte der 78-Jährige mit, die Sache sei viel besser ausgegangen als im Juli, als ein Attentäter bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania auf ihn geschossen hatte. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber bestätigte außerdem ein Telefonat mit US-Präsident Biden. Darin habe er um mehr Personenschützer gebeten, so Trump. - Der Secret Service hat inzwischen mitgeteilt, der Verdächtige hätte Trump zu keiner Zeit im Blickfeld gehabt und auch nicht geschossen. Er soll sich am Sonntag mit einer Waffe an einem Zaun zu Trumps privatem Golf-Club in Florida versteckt haben, als der dort spielte.

