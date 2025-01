Trump bezeichnet Gerichts-Entscheidung als "illegitimen politischen Angriff"

Washington: Der künftige US-Präsident Trump hat die geplante Strafmaß-Verkündung in der Affäre um Schweigegeldzahlungen als "illegitimen politischen Angriff" bezeichnet. In seinem Online-Netzwerk Truth Social bezeichnete er den Richter als "radikalen Parteigänger", der wissentlich gegen die Verfassung verstoße. Der Richter hatte zuvor angekündigt, das Strafmaß gegen den Republikaner am 10. Januar und damit noch vor Trumps Amtseinführung bekanntzugeben. Gleichzeitig hatte er jedoch deutlich gemacht, dass der künftige Präsident nicht mit einer Haftstrafe rechnen müsse und dass es ihm frei stehe, ob er zur Verkündung des Strafmaßes persönlich vor Gericht in New York erscheinen oder sich per Video zuschalte. Trump war in dem Verfahren bereits im Mai schuldig gesprochen worden, eine Schweigegeldzahlung an eine frühere Pornodarstellerin in Höhe von 130.000 Dollar per Fälschung von Geschäftsdokumenten vertuscht zu haben.

