Trump bereitet offenbar Austritt aus Pariser Klimaabkommen vor

Washington: Wenige Tage nach der US-Wahl werden weitere Überlegungen des künftigen US-Präsidenten Trump in Sachen Klimaschutz bekannt. Laut "New York Times" bereitet sein Übergangsteam den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen vor. Zudem sollen einige Naturschutzgebiete der USA verkleinert werden, um mehr Bohrungen und mehr Bergbau zu ermöglichen. Wie eine mit den Überlegungen vertraute Person der Zeitung berichtet habe, will Trump neue Terminals für die Ausfuhr von Erdgas bauen. Bestehende Ausnahmeregelungen für einen strengeren Umweltschutzstandard in Kalifornien und anderen Bundesstaaten sollen aufgehoben werden. Am Montag beginnt in Baku der Weltklimagipfel. Experten befürchten, dass die USA mit Trump dauerhaft aus den Verhandlungen aussteigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 08:00 Uhr