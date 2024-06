Trump bekommt nach Verurteilung Spenden in Millionenhöhe

Washington: Der frühere US-Präsident Trump hat nach dem Schuldspruch fast 52 Millionen US-Dollar an Spenden erhalten. Trumps Kampagnenteam sprach von einer Welle der Unterstützung von Patrioten im ganzen Land. Mehr als ein Drittel des Geldes sei von neuen Spendern gekommen. Trump war als erster Ex-Präsident der US-Geschichte in einem Strafprozess in New York schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Kurz danach beginnt der Parteitag, bei dem die Republikaner Trump voraussichtlich zu ihrem Präsidentschaftskandidaten küren werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 07:00 Uhr