Trump befürwortet einen israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen

Washington: Die Eskalation in Nahost spielt im US-Wahlkampf eine immer größere Rolle. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump rief Israel auf, die Atomanlagen des Iran anzugreifen. Auf einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina sagte er wörtlich: "Bidens Antwort hätte sein sollen: Zielt zuerst auf die Atomanlagen und macht euch über den Rest später Gedanken!" Präsident Biden lehnt einen solchen Schritt ausdrücklich ab. Nach seinen Worten hat Israel noch nicht entschieden, wie es auf den iranischen Raketenangriff vom Dienstag reagiert. Er stehe in ständigem Austausch mit der Regierung Israels und gehe davon aus, dass das Vorgehen mit ihm besprochen wird. Auch von einem Angriff auf die Ölanlagen des Iran rät Biden Israel ausdrücklich ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 06:00 Uhr