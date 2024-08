Trump attackiert Harris und Vize Walz scharf

Pittsburgh: In den USA hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump seine demokratische Kontrahentin Harris und deren neuen Vize Walz scharf attackiert. Auf seiner Online-Plattform schrieb Trump vom "linksradikalsten Duo der amerikanischen Geschichte". Unter Demokraten gilt Walz als moderat, bodenständig und volksnah. Derzeit haben Harris und Walz ihren ersten gemeinsamen Auftritt in Pennsylvania. Im Anschluss soll es eine Blitz-Wahlkampftour durch weitere umkämpfte Bundesstaaten geben, bevor die Demokraten in knapp zwei Wochen zu einem Parteitag zusammenkommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2024 01:00 Uhr