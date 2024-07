Trump als Präsidentschaftskandidat nominiert

Milwaukee: Donald Trump ist von den US-Republikanern offiziell als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im November nominiert worden. Auf dem Parteitag im US-Bundesstaat Wisconsin, wo er die Mehrheit der Stimmen bekam, hatte er seinen ersten offiziellen Auftritt nach dem Attentat. Trump trug einen weißen Verband am rechten Ohr und reckte mehrmals die Faust in die Höhe. Daraufhin skandierte die Menge die Worte: "Kämpft, kämpft kämpft!" Der Vizekandidat, mit dem Trump zur Wahl antritt, wird der 39-jährige J.D. Vance. Er ist US-Senator aus Ohio und war einst ein scharfer Kritiker Trumps, zählt aber mittlerweile zum Kreis seiner engsten Unterstützer. Mit Spannung wird nun Trumps Rede in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2024 06:00 Uhr