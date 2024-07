Trump absolviert ersten Wahlkampfauftritt nach Attentat

Grand Rapids: US-Präsidentschaftskandidat Trump hat bei seinem ersten Wahlkampfauftritt seit dem Attentat auf ihn Vorwürfe zurückgewiesen, er sei eine Bedrohung für die Demokratie. Letzte Woche habe er sich eine Kugel für die Demokratie eingefangen, sagte Trump vor 12.000 Anhängern im Bundesstaat Michigan. Und er sei ganz und gar kein Extremist. In seiner zweistündigen Rede machte er sich über die Demokraten lustig. Präsident Biden habe die Vorwahlen gewonnen, und jetzt wolle man ihm das wegnehmen, sagte Trump. Ein weiteres Thema war die Migration in die USA über Mexiko. Trump sprach von einer - Zitat - "furchtbaren Invasion", die er stoppen werde. In Milwaukee war Trump bei einem viertägigen Parteitag mit über 99 Prozent der Stimmen zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gewählt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 06:00 Uhr