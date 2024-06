"Trooping the Colour" für Charles III. in London

London: In der britischen Hauptstadt findet am Mittag die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. statt. Der krebskranke Monarch wird in diesem Jahr nicht zu Pferde, sondern in einer Kutsche sitzend an der prunkvollen Zeremonie mit mehr als 1.400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern teilnehmen. Überraschend nimmt auch seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Kate teil. Sie war zuletzt an Weihnachten öffentlich aufgetreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 10:00 Uhr