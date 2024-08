Trauergottedienst in Solingen - Bundesanwaltschaft ermittelt

Solingen: Zur Stunde findet in der Stadt in Nordrhein-Westfalen ein Trauergottesdienst für die Toten und Verletzten der Messerattacke vom Freitagabend statt. Die ökumenische Feier findet in der evangelischen Stadtkirche von Solingen statt. Stadtdechant Michael Mohr sagte vorab, der Gottesdienst biete einen geschützten Raum für alle, die mittrauern, mitsingen und mitbeten wollten. Ein Tatverdächtiger hatte sich in der Nacht gestellt. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der 26-jährige Syrer der Täter ist. Er soll die Tat gestanden haben. Ebenfalls gestern hatte die islamistische Terrororganisation IS den Anschlag für sich reklamiert. Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Laut einer Sprecherin der Karlsruher Behörde ermittle man wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft beim IS.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 10:00 Uhr