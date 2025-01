Trauerfeier für Tote nach Messerangriff in Aschaffenburg

Aschaffenburg: Vier Tage nach der tödlichen Messerattacke wird in der Stiftskirche mit einem ökumenischen Gottesdienst der Opfer gedacht. Der bayerische Landesbischof Kopp und der katholische Würzburger Bischof Jung leiten die Andacht, an der auch Bundesinnenministerin Faeser und Ministerpräsident Söder teilnehmen. Kopp kritisierte dabei die aktuelle politische Debatte. Es gebe Kräfte, die diese Tat für das Spalten der Gesellschaft nutzen wollten. Am Mittwoch hatte ein 28-jähriger Afghane eine Kita-Gruppe in Aschaffenburg mit dem Messer angegriffen. Dabei tötete er ein zwei Jahre altes Kind und einen 41-jährigen Mann, der eingreifen wollte. Drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Tatverdächtige war laut den Behörden bereits dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen und deshalb psychiatrisch behandelt worden. Eigentlich hätte er 2023 abgeschoben werden sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 11:00 Uhr