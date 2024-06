Trauerfeier für getöteten Polizisten Rouven Laur

Mannheim: In Mannheim wird am Vormittag mit einer öffentlichen Trauerfeier des vor zwei Wochen im Dienst getöteten 29-jährigen Polizisten Rouven Laur gedacht. Erwartet werden mehr als 2.000 Gäste, unter ihnen Angehörige und Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Auch Bundesinnenministerin Faeser sowie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann nehmen teil. Der 29-Jährige Polizist war Ende Mai auf dem Mannheimer Marktplatz durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

