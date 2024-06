Mannheim: Am Vormittag wird auf dem Mannheimer Marktplatz mit einer öffentlichen Trauerfeier des getöteten 29-jährigen Polizisten gedacht. Erwartet werden mehr als 2.000 Gäste, auch Bundesinnenministerin Faeser und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann nehmen teil. Zugang zum Veranstaltungsort haben nur Angehörige, Freunde und Kollegen des Polizisten. Die Zeremonie wird aber auf einem Platz in der Nähe öffentlich übertragen. Der 29-Jährige war vor zwei Wochen bei einer islamkritischen Veranstaltung von einem 25 Jahre alten gebürtigen Afghanen mit einem Messer attackiert worden und starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

