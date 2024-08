Trauerfeier für den verstorbenen österreichischen Bauunternehmer Lugner

Wien: In Wien findet heute die Trauerfeier für den verstorbenen österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner statt. Er war unter anderem wegen seiner Auftritte beim Wiener Opernball mit prominenten Begleiterinnen eine feste Größe in den Boulevardmedien. Ebenso mit seinem Privatleben: Lugner hatte erst im Juni zum sechsten Mal geheiratet, die fast 50 Jahre jüngere Simone Reiländer. Am 12. August starb er im Alter von 91 Jahren.

