Trainer Edin Terzic verlässt Borussia Dortmund

Dortmund: Edin Terzic ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der BVB teilte mit, Terzic habe um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten. Der 41-Jährige habe den Schritt damit begründet, dass ein neuer Mann an der Seitenlinie den Neustart im Verein begleiten sollte. Mit Terzic hatte der BVB in der zurückliegenden Saison das Champions-League-Finale erreicht. In der Liga wurde Dortmund Fünfter und qualifizierte sich nur mit Mühe erneut für die Königsklasse. Medienberichten zufolge soll der bisherige Trainerassistent Nuri Sahin die Mannschaft übernehmen.

