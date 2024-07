Trägerrakete Ariane 6 soll zu Erstflug ins All aufbrechen

Kourou: Nach jahrelangen Verzögerungen soll die europäische Trägerrakete Ariane 6 heute erstmal in den Weltraum fliegen. Der Start in Französisch-Guayana ist für den Abend angesetzt. Die Trägerrakete soll vor allem Satelliten ins All befördern. Das Vorgängermodell Ariane 5 war vor einem Jahr außer Dienst gestellt worden. Seitdem musste die Europäische Weltraumagentur ESA auf Raketen des privaten US-Unternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk zurückgreifen. Die Ariane 6 kann etwa elf Mal im Jahr starten, für die Falcon-Rakete von SpaceX sind 100 Starts möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 10:15 Uhr