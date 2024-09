Traditioneller Trachtenumzug läutet zweiten Tag des Oktoberfests ein

München: Auch der zweite Tag des Oktoberfests beschert den Besuchern beste Wetterbedingungen. Am Vormittag zogen mehr als 9000 Trachtler durch die Stadt in Richtung Theresienwiese. Tausende säumten die Straßen, um das farbenprächtige Spektakel mit Schützen, Brauereigespannen, Musikkapellen und Spielmannszügen zu sehen. In Ehrenkutschen fuhren Ministerpräsident Söder, Oberbürgermeister Reiter und Wiesn-Chef Baumgärtner. Auch heute gab es gleich bei der Öffnung des Geländes einen großen Sturm auf die Bierzelte. Zu seinem traditionellen Oktoberfestbesuch kam auch das Team des FC Bayern München, um die erfolgreiche Woche in Bundesliga und Championsleague zu feiern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 16:00 Uhr