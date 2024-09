Trachtenumzug in München ist zu Ende gegangen

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist der traditionelle Trachtenumzug zu Ende gegangen. Über 9.500 Teilnehmer aus ganz Deutschland und zum Teil aus dem Ausland sind mit festlich geschmückten Wagen durch die Innenstadt zur Theresienwiese gezogen. In Ehrenkutschen fuhren auch Ministerpräsident Söder, Münchens OB Reiter und Wiesn-Chef Baumgärtner mit, tausende Schaulustige verfolgten den Umzug am Straßenrand. Das Oktoberfest war gestern mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet worden, nach ersten Schätzungen kamen rund eine halbe Million Besucher zum Wiesn-Auftakt. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden heuer verstärkt, an den Eingängen kommen erstmals Hand-Metalldetektoren zum Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 12:30 Uhr