Toter und Verletzte bei Arbeitsunfall auf Rheinbrücke

Leverkusen: Bei einem Arbeitsunfall auf der alten Autobahn-Rheinbrücke ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Feuerwehrangaben löste sich am Morgen aus noch ungeklärter Ursache ein Bauteil. Ein Arbeiter erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. Zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr, vier weitere kamen mit leichten Verletzungen davon. Mehrere Zeugen des Unglücks müssen von einem Kriseninteventionsteam betreut werden. Die A1 bei Leverkusen ist bis auf Weiteres in beiden Richtungen gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 12:00 Uhr