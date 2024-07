Toter aus dem Münchner Eisbach ist vermisster 26-Jähriger

München: Die Polizei hat die Identität der im Eisbach gefundenen Leiche bestätigt. Es handelt sich um den 26-jährigen Studenten aus Stuttgart, der seit Ende Juni vermisst wurde. Eine Polizeisprecherin erklärte, die Identität sei zweifelsfrei geklärt worden. Weitere Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht, da die Obduktion noch aussteht. Der Student war am 30. Juni nach einem Sprung in den Eisbach nicht mehr aufgetaucht. Spaziergänger entdeckten den leblosen Körper am vergangenen Samstag-Abend wenige hundert Meter stromabwärts von der Stelle, an der er ins Wasser gesprungen war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 14:00 Uhr