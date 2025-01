Tote und Verletzte durch Böller-Unglücke

Berlin: Aus verschiedenen Regionen melden Feuerwehren und Rettungsdienste Zwischenfälle zum Jahreswechsel. Bei Paderborn in Nordrhein-Westfalen ist ein 24-Jähriger beim Zünden eines möglicherweise selbstgebauten Böllers tödlich verletzt worden. In Sachsen starben zwei Männer: In Oschatz östlich von Leipzig ein 45-Jähriger, in der Nähe von Chemnitz ein 50-Jähriger. Beide Männer hätten mit Feuerwerk hantiert, als dieses explodierte, hieß es. Bundesweit gab es zudem offenbar viele Unfälle mit Feuerwerk, bei denen Menschen schwere Verletzungen erlitten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 03:00 Uhr