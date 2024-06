Tote und Verletzte bei schwerem Zugunglück in Tschechien

Prag: In Tschechien hat sich am Abend ein schweres Bahnunglück ereignet. Beim Zusammenstoß eines Personen- und eines Güterzuges kamen vier Menschen ums Leben, viele wurden verletzt. Ministerpräsident Fiala äußerte sich bestürzt. Der Personenzug mit mehr als 300 Fahrgästen an Bord war auf dem Weg von Prag an die slowakisch-ukrainische Grenze. Viele Ukrainer nutzen diese Verbindung, um ihr Heimatland zu besuchen. Der tschechische Verkehrsminister Kupka, der noch in der Nacht an den Unglücksort reiste, erklärte, die Ermittlungen zur Unfallursache seien im Gange.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 08:00 Uhr