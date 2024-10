Tote und Verletzte bei Anschlag in Ankara

Ankara: Nach wie vor ist nicht klar, wer für den heutigen Anschlag auf ein staatliches Rüstungsunternehmen in der türkischen Hauptstadt verantwortlich ist. Die Regierung teilte mit, Terroristen hätten vier Menschen getötet. 14 sollen verletzt worden sein. Auch zwei Attentäter wurden demnach erschossen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie am Nachmittag am Eingang des Firmengeländes mehrere Personen mit Sturmgewehren aus einem Taxi sprangen. Sie zündeten nach Medienberichten einen Sprengsatz und drangen dann aufs Gelände vor.

