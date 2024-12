Tote und Verletzt durch Böller

Berlin: Aus verschiedenen Regionen melden Feuerwehren und Rettungsdienste Zwischenfälle zum Jahreswechsel. Bei Paderborn in Nordrhein-Westfalen ist ein 24-Jähriger beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper tödlich verletzt worden. Auch in Oschatz in Sachsen starb ein 45-Jähriger bei der Explosion eines großen pyrotechnischen Artikels. Das Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn meldet mehrere Personen, die durch Böller schwere Verletzungen an den Händen erlitten hätten. Auch in Frankfurt wurden mehrere Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 02:00 Uhr