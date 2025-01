Tote bei Kollision von Flugzeug und Hubschrauber über Washington

Washington: Über der US-Hauptstadt sind ein Passagierjet und ein Militärhubschrauber aus noch ungeklärter Ursache in der Luft kollidiert. Insgesamt waren 67 Menschen an Bord der beiden Maschinen. Aus dem Potomac Fluß, in den die beiden Flugzeuge gestürzt sind, sollen bisher 18 Leichen geborgen worden sein - Überlebende wurden nicht gefunden. Rund 300 Rettungskräfte sind vor Ort. Laut Feuerwehr sind die Einsatzbedingungen "extrem hart". Starker Wind, Kälte und das trübe Wasser des Flusses behinderten die Suche der Taucher. Der Hubschrauber befand sich nach Armeeangaben auf einem nächtlichen Ausbildungsflug, als es zur Kollision kam. Die in Kansas gestartete Passagiermaschine war bereits im Landeanflug.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 09:00 Uhr