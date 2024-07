Tories droht Abwahl bei Parlamentswahlen in Großbritannien

London: In Großbritannien wird heute ein neues Parlament gewählt. Dabei könnten die Konservativen nach 14 Jahren an der Regierung abgelöst werden. In Umfragen liegt die Partei von Premier Sunak deutlich hinter der Labour-Partei von Oppositionsführer Starmer zurück. Im Wahlkampf warb Starmer für mehr Seriosität in der britischen Politik, versprach Wirtschaftswachstum und präsentierte sich als Diener des Landes. Die Konservativen führten vor allem einen Negativ-Wahlkampf und warnten etwa vor höheren Steuern durch eine Labour-Regierung. Mehr als 46 Millionen Menschen sind heute aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffnen von 8 bis 23 Uhr deutscher Zeit. Ergebnisse werden für Freitagmorgen erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 05:00 Uhr