Ton im Haushaltsstreit wird schärfer

Berlin: Im Haushaltsstreit der Ampel-Koalition wird der Ton schärfer. Die Grünen haben die Forderung von Finanzminister Lindner auf Nachverhandlungen strikt zurückgewiesen. Fraktionsvize Audretsch sieht dafür nach eigenen Worten keinen Grund. Er warf Lindner vor, den Kompromiss vom Juli "ohne Absprache in der Koalition" einseitig in Frage zu stellen. Ähnlich äußerte sich SPD-Chefin Esken. Sie warf Lindner unanständiges Verhalten vor, weil er die Ergebnisse zweier Gutachten zum Etatentwurf erst in den Medien öffentlich gemacht habe - und nicht in der Koalition. Die beiden Gutachten bescheinigen den Haushaltsplänen rechtliche und wirtschaftliche Mängel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 12:00 Uhr