Tod von zwei Hamas-Kommandeuren ist laut Netanjahu "nicht sicher"

Tel Aviv: Nach dem schweren Luftangriff im südlichen Gazastreifen ist es nach Angaben der israelischen Regierung nicht sicher, ob das militärische Ziel erreicht wurde. Ministerpräsident Netanjahu räumte am Abend ein, es gebe "keine Gewissheit", ob die zwei Hamas-Kommandeure Deif und Salama unter den Toten seien. Ihnen hatte der Angriff nach Armee-Angaben gegolten. Israel wirft ihnen vor, hinter dem Terror-Überfall vom 7. Oktober zu stehen. Die Hamas erklärte am späten Abend, Deif sei am Leben. Bei dem Luftangriff sind nach palästinensischen Angaben 90 Menschen getötet und 300 verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 02:00 Uhr