Tiktok zieht vor Oberstes Gericht der USA

Washington: Die Betreiber der Social-Media-Plattform Tiktok ziehen per Eilantrag vor das Oberste Gericht der USA, um ein drohendes Aus in dem Land in letzter Minute noch zu verhindern. Laut einem US-Gesetz muss die Video-App bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln, sonst soll sie aus den App-Stores in den USA verbannt werden. Die App gehört dem in China ansässigen Konzern Bytedance. Wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung stehen ByteDance und die vor allem bei Jugendlichen beliebte App TikTok in zahlreichen Ländern unter Spionageverdacht. Behörden befürchten, dass die Volksrepublik persönliche Daten der Nutzer unter ihre Kontrolle bringen und die öffentliche Meinung manipulieren kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2024 05:00 Uhr