Tiktok scheitert mit Klage gegen Verbot vor oberstem US-Gericht

Washington: Der Video-App Tiktok droht in den USA das Aus. Der Oberste Gerichtshof hat die Klage der Plattform gegen den Zwangsverkauf abgewiesen. Wegen des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance sehen die Richter Risiken für die nationale Sicherheit. In den USA läuft nun am Sonntag eine Frist aus, innerhalb derer ByteDance die Möglichkeit hat, das amerikanische Tiktok-Geschäft an einen US-Anbieter zu verkaufen. Findet sich kein Käufer, müsste die App laut Gesetz verboten werden. Der scheidende US-Präsident Biden will sich mit der Umsetzung nicht mehr befassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2025 21:00 Uhr