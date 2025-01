Tiktok ist in den USA wieder online

Washington: Die Video-Plattform Tiktok ist in den USA wieder online. Die Betreiber der App verwiesen zur Begründung auf die Zusicherung des künftigen US-Präsidenten Trump, wonach es keine Strafen für die US-Dienstleister der Plattform geben soll. Zuvor hatte Trump erneut signalisiert, dass er die App in den Vereinigten Staaten erhalten will. Er kündigte an, dass er direkt nach seinem morgigen Amtsantritt eine Fristverlängerung für den chinesischen Eigentümer Bytedance in die Wege leiten werde. Dieser war im vergangenen Jahr durch ein US-Gesetz verpflichtet worden, seine Beteiligung an Tiktok zu verkaufen. Von gestern Abend bis heute war die App für die rund 170 Millionen US-Nutzer vorübergehend nicht mehr verfügbar.

