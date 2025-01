Tiktok ist in den USA vorübergehend nicht nutzbar

Washington: In den USA ist die chinesische Video-Plattform Tiktok derzeit nicht nutzbar. Wer die App anklickt, bekommt den Hinweis zu sehen, dass in den USA ein Gesetz erlassen wurde, das Tiktok verbietet. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass Präsident Trump nach seinem morgigen Amtsantritt an einer Lösung arbeiten wolle. Trump hatte angedeutet, dass er sich drei Monate Zeit für eine Entscheidung nehmen wolle. Bis dahin soll Tiktok wieder ohne Einschränkungen zugänglich sei. Der US-Kongress hatte beschlossen, dass der chinesische Mutterkonzern seine US-Tochter an eine US-Firma verkaufen muss. Grund ist die Befürchtung, dass Daten über US-Nutzer an die chinesische Regierung abfließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2025 10:30 Uhr