Tiktok in USA vorübergehend abgeschaltet

Washington: Die Videoplattform Tiktok ist in den USA zumindest vorübergehend außer Betrieb. Laut Medienberichten hat der Computer-Dienstleister Oracle seine Mitarbeiter angewiesen, die Server abzuschalten, auf denen Tiktok in den USA läuft. Der Mutterkonzern ByteDance steht in den Vereinigten Staaten wegen seiner Nähe zur chinesischen Regierung unter Spionageverdacht. Eigentlich soll dort heute ein mit großer Mehrheit verabschiedetes Gesetz in Kraft treten, das Tiktok verbieten soll. Der scheidende Präsident Biden will es aber seinem Nachfolger Trump überlassen, ob er das Gesetz anwenden will. Trump hatte zuletzt davon gesprochen, den Bann vermutlich um 90 Tage zu verschieben, um das Thema in Ruhe zu prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 06:00 Uhr